помогите пожалуйста!не большой рассказ об успешном человеке,которого я увожаю нужно составить 8-10 предложений не больше.
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помогите пожалуйста!не большой рассказ об успешном человеке,которого я увожаю нужно составить 8-10 предложений не больше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I want to talk about our President Vladimir Putin. I think this man has achieved a great deal. For example, became president for the second time, very good to help people, heis involved in various activities. I respect this man and I think that many people should take an example of this from him! Я хочу рассказать о нашем президенте В.В.Путине. Я думаю этот человек очень многого добился. Например: стал президентом уже второй раз, очень хорошо помогает людям, сам участвует в различных мероприятиях. Я уважаю этого человека и думаю, что многим людям следует брать пример именно с него!
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