Сторона ромба равна 5см,а длина диагоналей относится как 4:3.Найдите сумму длин диагоналей ромба.Ответ:_______

Геометрия
Сторона ромба равна 5см,а длина диагоналей относится как 4:3.Найдите сумму длин диагоналей ромба.Ответ:_______
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если диагонали относятся 4:3, то и полудиагонали относятся 4:3.  Имеем прямоугольный треугольние с сторонами 3,4,5. Одни дигональ равна 3*2=6 Другая диагональ равн4*2=8 Сумма диагоналей 8+6=14 см
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