Сторона ромба равна 5см,а длина диагоналей относится как 4:3.Найдите сумму длин диагоналей ромба.Ответ:_______

Гость: Гость:

Если диагонали относятся 4:3, то и полудиагонали относятся 4:3. Имеем прямоугольный треугольние с сторонами 3,4,5. Одни дигональ равна 3*2=6 Другая диагональ равн4*2=8 Сумма диагоналей 8+6=14 см