В первый день прочитали 2/5, а во второй - 1/3числа всех страниц книги.После этого осталось прочитать 80страниц. Сколько всего страниц в книге?
Математика
В первый день прочитали 2/5, а во второй - 1/3числа всех страниц книги.После этого осталось прочитать 80страниц. Сколько всего страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/5+1/3=11/15 прочитали 2) 1-11/15 =4/15 = 80 страниц осталось прочитать 3) 80 х 15:4=300 страниц было в книге.
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