В первый день прочитали 2/5, а во второй - 1/3числа всех страниц книги.После этого осталось прочитать 80страниц. Сколько всего страниц в книге?

Математика

В первый день прочитали 2/5, а во второй - 1/3числа всех страниц книги.После этого осталось прочитать 80страниц. Сколько всего страниц в книге?

Автор: Гость