Определите КПД идеальной тепловой машины,если температура ее нагревателя равна 277 °C,а температура холодильника-250 К.

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КПД= (T (нагревателя) - T (холодильника)) / T(нагревателя) * 100% Подставляем и считаем Предварительно не забываем градусы перевести в Кельвины, прибавив 273 кпд= (550-250)/550 * 100% Ответ: 54%