вычислите объем углекислого газа (н.у.), который может образоваться при спиртовом брожении раствора, содержащего 720 г глюкозы. рассчитайте массу 96%-го этилового спирта, который можно получить в результате этой реакции с выход...

Химия

вычислите объем углекислого газа (н.у.), который может образоваться при спиртовом брожении раствора, содержащего 720 г глюкозы. рассчитайте массу 96%-го этилового спирта, который можно получить в результате этой реакции с выходом продукта, равным 85% от теоретически возможного.

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