вычислите объем углекислого газа (н.у.), который может образоваться при спиртовом брожении раствора, содержащего 720 г глюкозы. рассчитайте массу 96%-го этилового спирта, который можно получить в результате этой реакции с выход...
Химия
вычислите объем углекислого газа (н.у.), который может образоваться при спиртовом брожении раствора, содержащего 720 г глюкозы. рассчитайте массу 96%-го этилового спирта, который можно получить в результате этой реакции с выходом продукта, равным 85% от теоретически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
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C6H12O6=2C2H6O+2CO2 n(C6H12O6)=720:180=4моль;n(CO2)=4*2=8моль;V(CO2)=8*22,4=179,2л; n(C2H6O)=8моль;m(C2H6O)=8*46=368г; 368г-100% Xг-85% X=312,8(г) 312,8-96% Y-100% Y=325,8г
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