Составить уровнение касательной к функции f(x)=(x+1)/(x-1) в точке X0=2
Алгебра
Составить уровнение касательной к функции f(x)=(x+1)/(x-1) в точке X0=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y(x0)=y(2)=(2+1)/(2-1)= 3. 2)f`(x)= ((x+1)`(x-1)-(x+1)(x-1)`)/(x-1)^2= = (x-1-x-1)/(x-1)^2= -2/(x-1)^2. y`(2)= -2/ (2-1)^2= -2. 3)y кас.= 3-2(x-2)=3-2x+4=-2x+7.
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