1)Человек массой 70кг пригнул с берега в неподвижную лодку,находящуюся у берега,со скоростью 6км/ч. С Какой скоростьью станет двигатся лодка вместе с человеком,если масса лодки 35кг? 2)В баллоне 20кг азота при температуре 300К ...
Физика
1)Человек массой 70кг пригнул с берега в неподвижную лодку,находящуюся у берега,со скоростью 6км/ч. С Какой скоростьью станет двигатся лодка вместе с человеком,если масса лодки 35кг? 2)В баллоне 20кг азота при температуре 300К и давлении 100кПа.Каков объём баллона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)По закону сохранения импульса: m1v1+m2v2=(m1+m2)*v3 0.00166667*70=105v3 v3=0.0011м/c, или если считать не в СИ, 4 км/ч. 2)pV=vrT V=vRТ/p v=m/М=20/14,00674=1.427 моль. V=1.427*8.31*300/100000=0.35 м^3.
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