1)Человек массой 70кг пригнул с берега в неподвижную лодку,находящуюся у берега,со скоростью 6км/ч. С Какой скоростьью станет двигатся лодка вместе с человеком,если масса лодки 35кг? 2)В баллоне 20кг азота при температуре 300К ...

Физика

1)Человек массой 70кг пригнул с берега в неподвижную лодку,находящуюся у берега,со скоростью 6км/ч. С Какой скоростьью станет двигатся лодка вместе с человеком,если масса лодки 35кг? 2)В баллоне 20кг азота при температуре 300К и давлении 100кПа.Каков объём баллона?

Автор: Гость