придумайте предложение со словом "экспресс"
Русский язык
придумайте предложение со словом "экспресс"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волжский экспресс стремительно набирает скорость в сторону Москвы.
Гость:
Экспресс Санкт-Петербург -Сочи приближается к месту назначения.
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