1.Сколько килограммов бисквита надо купить хозяйке.если она хочет сделать:а)15 пирожных,по 1/5кг каждое,б)40 пирожных,по 1/8кг каждое? 2.Масса дыни 5 кг, а масса арбуза в полтора раза больше.На сколько кг.масса арбуза больше ма...
Математика
1.Сколько килограммов бисквита надо купить хозяйке.если она хочет сделать:а)15 пирожных,по 1/5кг каждое,б)40 пирожных,по 1/8кг каждое? 2.Масса дыни 5 кг, а масса арбуза в полтора раза больше.На сколько кг.масса арбуза больше массы дыни? 3.В сумку положили 1/2кг.сахара,а крупы в полтора раза больше.Какова масса сахара и крупы вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а)10 б)22 2)7.5 3)1.8
Гость:
1.15*1/5=3 кг, 40*1/8=5 кг 2. 5*1,5= 7,5кг- масса арбуза, 7,5-5=2,5кг- масса арбуза больше дыни 3.1/2*1,5=0,5*1,5= 0,75 кг- масса крупы, 075+0,5=1,25 кг- масса крупы и сахара
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