1.Сколько килограммов бисквита надо купить хозяйке.если она хочет сделать:а)15 пирожных,по 1/5кг каждое,б)40 пирожных,по 1/8кг каждое? 2.Масса дыни 5 кг, а масса арбуза в полтора раза больше.На сколько кг.масса арбуза больше ма...

Математика

1.Сколько килограммов бисквита надо купить хозяйке.если она хочет сделать:а)15 пирожных,по 1/5кг каждое,б)40 пирожных,по 1/8кг каждое? 2.Масса дыни 5 кг, а масса арбуза в полтора раза больше.На сколько кг.масса арбуза больше массы дыни? 3.В сумку положили 1/2кг.сахара,а крупы в полтора раза больше.Какова масса сахара и крупы вместе?

Автор: Гость