Электропоезд отправился из города в 9 ч 15 мини прибыл на конечную станцию в 10 ч 12 мин .По пути он дела остановку на каждой из 12 промежуточных станций в среднем на 35 сек.Сколько времени электропоезд находился в движении...

Математика

Электропоезд отправился из города в 9 ч 15 мини прибыл на конечную станцию в 10 ч 12 мин .По пути он дела остановку на каждой из 12 промежуточных станций в среднем на 35 сек.Сколько времени электропоезд находился в движении от города до конечной станции?С какой средней скоростью он двигался ,если известно ,что расстояние от города до конечной станции 48км? (вырази расстояние в метрах а время в минутах)

Автор: Гость