Электропоезд отправился из города в 9 ч 15 мини прибыл на конечную станцию в 10 ч 12 мин .По пути он дела остановку на каждой из 12 промежуточных станций в среднем на 35 сек.Сколько времени электропоезд находился в движении...
Математика
Электропоезд отправился из города в 9 ч 15 мини прибыл на конечную станцию в 10 ч 12 мин .По пути он дела остановку на каждой из 12 промежуточных станций в среднем на 35 сек.Сколько времени электропоезд находился в движении от города до конечной станции?С какой средней скоростью он двигался ,если известно ,что расстояние от города до конечной станции 48км? (вырази расстояние в метрах а время в минутах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10ч12мин-9ч15мин=57мин- был в пути 12*35= 70с- потратил на остановки 57мин-70с= 3420с-70с=3350с=55мин 50с=55,8мин 48км=4800м 4800/55,8= 86м/мин
Гость:
был в пути 10 ч 12 мин - 9 ч 15 мин=57мин был на остановках 35 сек. \times 12 = 7 мин ехал 57мин - 7 мин = 50 мин т.к. поезд проехал за 57 мин 48км, тогда средняя скорость = \frac{48 \cdot 60}{57} = 50 + \frac{10}{57} \approx 50.526(км/ч).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
сделайте цепочку превращений целлюлоза--глюкоза--оксид углерода 4--глюкоза-молочная кислота очень прошу
Алгебра
Турист отправился на автомашине из города А в город В. Первые 75 км он ехал со скоростью, на 10 км/ч меньшей, чем рассчитывал, а остальной путь со ...
Алгебра
Между двумя велосипедистами расстояние 50 м. Они выезжают одновременно в одном направлении, и через 50 с второй велосипедист догоняет первого. Если...