Между двумя велосипедистами расстояние 50 м. Они выезжают одновременно в одном направлении, и через 50 с второй велосипедист догоняет первого. Если бы первый велосипедист выехал на 5 с раньше второго, то тогда второй бы догнал ...
Алгебра
Между двумя велосипедистами расстояние 50 м. Они выезжают одновременно в одном направлении, и через 50 с второй велосипедист догоняет первого. Если бы первый велосипедист выехал на 5 с раньше второго, то тогда второй бы догнал первого лишь через 75 с после начала движения первого. Сколько метров в секунду проезжает второй велосипедист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляется система линейных уравнений: скорость2*50=скорость1*50+50 скорость2*(75-5)=скорость1*75+50 скорость1=скорость2-1 скорость2*70=скорость2*75-75+50 скорость2=(75-50)/5=25/5=5 м/с у первого 25/5 = 5 м/с (18 км/ч), у второго - 6 м/с (21,6 км/ч).
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