1.За 1ч велосипедист проехал 12км.Сколько км.он проехал за 1/2ч.1/3ч,3/4ч,5/6ч,?Сколько км.он проедет,двигаясь с той же скоростью за 3ч,1 1 1/2ч,2 1/3ч,2 1/6ч,3 3/4 ч? 2.Один килограмм яблок стоит 28р.Сколько надо заплатить за ...

Математика
1.За 1ч велосипедист проехал 12км.Сколько км.он проехал за 1/2ч.1/3ч,3/4ч,5/6ч,?Сколько км.он проедет,двигаясь с той же скоростью за 3ч,1 1 1/2ч,2 1/3ч,2 1/6ч,3 3/4 ч? 2.Один килограмм яблок стоит 28р.Сколько надо заплатить за 2кг,1 3/4кг,2 1/2кг,3/4кг,2/5 кг яблок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 1/2 12х1/2=6 км,    за1/3ч  12х1/3=4км,    за 3/4ч 12х3/4=9км,за 5/6ч 12х5/6=10км    за3ч 12х3=18км   за 1 1 1/2ч   12х1 1/2=12х3/2=18км,                         за 2 1/3ч  12х2 1/3=28км,      за 2 1/6ч   12х2 1/6=26км  за 3 3/4  12х3 3/4=45км 2)28х2=56р за 2 кг яблок   28х1 3/4=49р за 1 3/4 кг    28х1/2=14р за 1/2кг    28х3/4=21р за3/4    28х2/5=56/5р=11,2р в последнем чтото не так  
Гость:
1. 1ч - 12км     1/2ч - х    х= 1/2*12:1=6 км    х=1/3*12:1=4 км    х=3/4*12:1=9км    х=5/6*12:1=10км   За 3 ч = 3*12=36 км 2.28*2=56 р. за 2 кг   3/4*28=21 руб. 2/5*28= 11,2 руб  
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