1.За 1ч велосипедист проехал 12км.Сколько км.он проехал за 1/2ч.1/3ч,3/4ч,5/6ч,?Сколько км.он проедет,двигаясь с той же скоростью за 3ч,1 1 1/2ч,2 1/3ч,2 1/6ч,3 3/4 ч? 2.Один килограмм яблок стоит 28р.Сколько надо заплатить за ...

Гость: Гость:

за 1/2 12х1/2=6 км, за1/3ч 12х1/3=4км, за 3/4ч 12х3/4=9км,за 5/6ч 12х5/6=10км за3ч 12х3=18км за 1 1 1/2ч 12х1 1/2=12х3/2=18км, за 2 1/3ч 12х2 1/3=28км, за 2 1/6ч 12х2 1/6=26км за 3 3/4 12х3 3/4=45км 2)28х2=56р за 2 кг яблок 28х1 3/4=49р за 1 3/4 кг 28х1/2=14р за 1/2кг 28х3/4=21р за3/4 28х2/5=56/5р=11,2р в последнем чтото не так