объясните значение слов:Холодная изморось,осетр,стерлядь,были,небылицы,хилые берёзки,затеси,белая рыба,шлюпка,бот,пацан,ХЛОПЕЦ,ВАРНАК,рыбная тара
Литература
объясните значение слов:Холодная изморось,осетр,стерлядь,были,небылицы,хилые берёзки,затеси,белая рыба,шлюпка,бот,пацан,ХЛОПЕЦ,ВАРНАК,рыбная тара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
холодная изморось-Очень мелкий, моросящийдождь осетр-род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых стерлядь-рыба семейства осетровых
Гость:
Изморозь-мелкий дождь..даже буд-то незаметный.Хлопец-как холоп..весельчак..Рыбная тара- семейство рыбочек О" небылицы-выдумка.
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