Помогите. Вопрос из темы Музыка Чем Чем занимался Михал Клеофас Огинский помимо Музыки?
История
Помогите. Вопрос из темы Музыка Чем Чем занимался Михал Клеофас Огинский помимо Музыки?
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Михал Клеофас Огинский — композитор, музыкант, сенатор, один из видных деятелей европейской истории и культуры, участник восстания
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