Привет!помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию. темой служит мысль Гюго : "Сознание права развивает сознание долга.Всеобщий закон-это свобода,кончающаяся там,где начинается несвобода другого". Как вы понимаете все в...

Гость: Гость:

Вся эта фраза имеет огромный смысл , который очень сложно сразу понять. Сознание права развивает сознание долга: Нет прав без обзанностей. А обязанность - это долг .Вот как я понимаю эту часть фразы. Вторая часть фразы мне очень напоминает статью конституции "Каждый имеет право на жизнь".Но ведь и вправду если мы убьем кого- то . то закон будет уже не на нашей стороне . А если у нас что-то украдут то закон будет уже на нашей стороне , вот как я понимаю эту фразую.