Привет!помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию. темой служит мысль Гюго : "Сознание права развивает сознание долга.Всеобщий закон-это свобода,кончающаяся там,где начинается несвобода другого". Как вы понимаете все в...
География
Привет!помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию. темой служит мысль Гюго : "Сознание права развивает сознание долга.Всеобщий закон-это свобода,кончающаяся там,где начинается несвобода другого". Как вы понимаете все вышесказанное?:) спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся эта фраза имеет огромный смысл , который очень сложно сразу понять. Сознание права развивает сознание долга: Нет прав без обзанностей. А обязанность - это долг .Вот как я понимаю эту часть фразы. Вторая часть фразы мне очень напоминает статью конституции "Каждый имеет право на жизнь".Но ведь и вправду если мы убьем кого- то . то закон будет уже не на нашей стороне . А если у нас что-то украдут то закон будет уже на нашей стороне , вот как я понимаю эту фразую.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
УКАЖИТЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЦЕЛОЕ ЗНАЧЕНИЕ a,ПРИ КОТОРОМ УРАВНЕНИЕ 4x^2+9x+a=0 имеет два различных корня!Решите пожалуйста!
Химия
При электролизе раствора сульфата меди(2)на катоде выделилось 32 г меди.Составьте схему электролиза ,вычислите объем газа(н.у),образующегося при э...
Литература
Алгебра