решить уравнение: 4х²+х=0
Алгебра
решить уравнение: 4х²+х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х^2+x=0 x(4x+1)=0 x=0;4x+1=0 4x=-1 x=-1/4 x=-0,25. Ответ:х=0;х=-0,25.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для проведения лотерей были выпущены билеты с номерами от 1 до 100. Особый приз-телевизор-выигрывают билеты с номерами,в записи которых сумма цифр ...
Экономика
Математика
Змололи 3 т 600 кг пшеницi.Борошно становило 4/5 усiеi пшеницi,манних крупiв було у 40 раз менше, решта - висiвки. Скiльки одержали кг. манних крупiв?
Алгебра