решить уравнение: 4х²+х=0

Алгебра
решить уравнение: 4х²+х=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х^2+x=0 x(4x+1)=0 x=0;4x+1=0       4x=-1       x=-1/4       x=-0,25. Ответ:х=0;х=-0,25.
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