Змололи 3 т 600 кг пшеницi.Борошно становило 4/5 усiеi пшеницi,манних крупiв було у 40 раз менше, решта - висiвки. Скiльки одержали кг. манних крупiв?

Математика

Змололи 3 т 600 кг пшеницi.Борошно становило 4/5 усiеi пшеницi,манних крупiв було у 40 раз менше, решта - висiвки. Скiльки одержали кг. манних крупiв?

Автор: Гость