Змололи 3 т 600 кг пшеницi.Борошно становило 4/5 усiеi пшеницi,манних крупiв було у 40 раз менше, решта - висiвки. Скiльки одержали кг. манних крупiв?
Математика
Змололи 3 т 600 кг пшеницi.Борошно становило 4/5 усiеi пшеницi,манних крупiв було у 40 раз менше, решта - висiвки. Скiльки одержали кг. манних крупiв?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3т600кг=3600кг 3600*(4/5) =2880 кг- борошно 2880/40= 72 кг- манные крупы 2880+72= 2952кг- борошно и манных круп вместе 3600-2952=648 кг- высевки
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