В папке находятся одинаковые по размеру 8 тетрадей в линию и 6 тетрадей в клетку. Наугад в папке берут 4 тетради. Какова вероятность того, что все 4 тетради окажутся в клетку.

Алгебра

В папке находятся одинаковые по размеру 8 тетрадей в линию и 6 тетрадей в клетку. Наугад в папке берут 4 тетради. Какова вероятность того, что все 4 тетради окажутся в клетку.

Автор: Гость