В папке находятся одинаковые по размеру 8 тетрадей в линию и 6 тетрадей в клетку. Наугад в папке берут 4 тетради. Какова вероятность того, что все 4 тетради окажутся в клетку.
Алгебра
В папке находятся одинаковые по размеру 8 тетрадей в линию и 6 тетрадей в клетку. Наугад в папке берут 4 тетради. Какова вероятность того, что все 4 тетради окажутся в клетку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р=нужн.исх./все исх. р=4/6=2/3 Ответ:2/3
Гость:
8+6=14 n=16 m=4 4/16=0,25
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