ЕСЛИ ИЗ СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ ВЫЧЕСТЬ ТРЕТЬЕ И РЕЗУЛЬТАТ УМЕНЬШИТЬ В 8 РАЗ,ТО ПОЛУЧИТЬСЯ 22,8625.НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА,ЕСЛИ ТРЕТЬЕ ЧИСЛО В 7 РАЗ МЕНЬШЕ ВТОРОГО ,А ПЕРВОЕ НА 11,3 БОЛЬШЕ ВТОРОГО
Алгебра
ЕСЛИ ИЗ СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ ВЫЧЕСТЬ ТРЕТЬЕ И РЕЗУЛЬТАТ УМЕНЬШИТЬ В 8 РАЗ,ТО ПОЛУЧИТЬСЯ 22,8625.НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА,ЕСЛИ ТРЕТЬЕ ЧИСЛО В 7 РАЗ МЕНЬШЕ ВТОРОГО ,А ПЕРВОЕ НА 11,3 БОЛЬШЕ ВТОРОГО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,8625*8=182,9 Пусть х-3 число. (7х)-2 число. (7х+11,3)-1 число. Составим уравнение: 7х+7х+11,3-х=182,9 13х=182,9-11,3 13х=171,6 х=13,2- 3 число. 7*13,2=92,4- 2 число. 92,4+11,3=103,7- 1 число. Ответ:103,7;92,4;13,2.
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