ЕСЛИ ИЗ СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ ВЫЧЕСТЬ ТРЕТЬЕ И РЕЗУЛЬТАТ УМЕНЬШИТЬ В 8 РАЗ,ТО ПОЛУЧИТЬСЯ 22,8625.НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА,ЕСЛИ ТРЕТЬЕ ЧИСЛО В 7 РАЗ МЕНЬШЕ ВТОРОГО ,А ПЕРВОЕ НА 11,3 БОЛЬШЕ ВТОРОГО

Алгебра

ЕСЛИ ИЗ СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ ВЫЧЕСТЬ ТРЕТЬЕ И РЕЗУЛЬТАТ УМЕНЬШИТЬ В 8 РАЗ,ТО ПОЛУЧИТЬСЯ 22,8625.НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА,ЕСЛИ ТРЕТЬЕ ЧИСЛО В 7 РАЗ МЕНЬШЕ ВТОРОГО ,А ПЕРВОЕ НА 11,3 БОЛЬШЕ ВТОРОГО

Автор: Гость