Назовите отличительные черты современного российского предпринимательства
История
Назовите отличительные черты современного российского предпринимательства
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Отличительные черты предпринимательства, направленные на получение прибыли как главную цель, это самостоятельность, ответственность, неопределенность, рискованность, творчество, новаторство, инициативность.
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