А.П.Платонов "В прекрасном и яростном мире" Как можно объяснить заглавие рассказа?
Литература
А.П.Платонов "В прекрасном и яростном мире" Как можно объяснить заглавие рассказа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл названия рассказа: мир прекрасен, потому что дает человеку возможность проявить себя, несет радость творчества. преодоления; мир яростен, потому что он сокрушает «избранных, возвышенных людей» и человек живет в постоянной борьбе с ним.
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