А.П.Платонов "В прекрасном и яростном мире" Как можно объяснить заглавие рассказа?

Гость: Гость:

Смысл названия рассказа: мир прекрасен, потому что дает человеку возможность проявить себя, несет радость творчества. преодоления; мир яростен, потому что он сокрушает «избранных, возвышенных людей» и человек живет в постоянной борьбе с ним.