напишите сочинение на тему письмо маме

Мама, привет!У меня всё хорошо.Сегодня в школе получил 5 по географии.Надо было показать на карте все самые длинные реки в России.С Петькой, моим лучшим другом, завтра идём в бассейн на занятия.Будем учиться дайвингу.Это очень полезное занятие! Дома всё в порядке.Поливаю цветы и убираю квартиру 2 раза в неделю.Тут недавно наш кот -Мурзик, играл с фантиком и случайно задел хвостом вазу.Ваза разбилась. наверное, к счастью! Приезжай скорее!Мы очень по тебе соскучились.В следущем письме напиши нам, как ты там живёшь?Как себя чувствуешь? Ждём письма через неделю.

Гость: Гость:

адрес отправителя дорогая мама, когда ты приедешь? После того как ты уехала здесь многое изменилось. Папа совсем без тебя не может, вчера он искал свой носок два часа (представь сколько времени он искал свой галстук)XD. и еще я вчера писала сочинение на тему "Мама" написала какая ты у меня хорошая (получила пятерку). за твоими цветами я ухаживаю не волнуйся. Кстаааати бабушка звонила тебя спрашивала я сказала что ты в командировке. в общем мы по тебе оооочень скучаем приезжай скорее.