Какое священное животное богини изображено на щите ? Помогите плиз
Обществознание
Какое священное животное богини изображено на щите ? Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же это была змея.А в левой руке у неё богиня победы Ника.
Гость:
Кроме священного дерева и священной змеи Афина имела еще священное животное — сову. … Сова и змея охраняли дворец Минотавра на Крите
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Образец Fe2O3 - железной руды, являющейся природным оксидом железа (III) содержит 92% Fe2O3 , остальное составляют примеси, несодержащие железо.. Н...
Математика
В 19ч от пристани отошли в противоположных направлениях 2 быстроходных катера.Средняя скорость одного из них 48 км/ч,другого52км/ч.В коком часу рас...
Английский язык
1. Робинзон Крузо: Куда шел корабль, когда главный герой оказался на острове? 3. Когда Робинзон Крузо стал на берегу острова? (назовите дату)
Українська література