Какое священное животное богини изображено на щите ? Помогите плиз 

Обществознание
Какое священное животное богини изображено на щите ? Помогите плиз 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же это была змея.А в левой руке у неё богиня победы Ника.
Гость:
Кроме священного дерева и священной змеи Афина имела еще священное животное — сову. … Сова и змея охраняли дворец Минотавра на Крите
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