1. Робинзон Крузо: Куда шел корабль, когда главный герой оказался на острове?3. Когда Робинзон Крузо стал на берегу острова? (назовите дату)

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1. Робинзон Крузо: Куда шел корабль, когда главный герой оказался на острове?3. Когда Робинзон Крузо стал на берегу острова? (назовите дату)

Автор: Гость