1. Робинзон Крузо: Куда шел корабль, когда главный герой оказался на острове?3. Когда Робинзон Крузо стал на берегу острова? (назовите дату)
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1. Робинзон Крузо: Куда шел корабль, когда главный герой оказался на острове?3. Когда Робинзон Крузо стал на берегу острова? (назовите дату)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. The ship went to GUinea when the main character landed on the island. - Корабль шел в Гвинею, когда главный герой оказался на острове. 3. Robinson CrUsoe Landed on the island on the 30th Of September in 1659. - Робинзон Крузо оказался на берегу острова 30 сентября 1659 года.
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