В прямоугольной трапеции меньшее основание равно 6, а меньшая боковая сторона 2квадратных корня из 3. Найти площадь трапеции, если один из её углов равен 120 градусов

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Трапеция АВСD, углы А и В равны по 90, угол С=120. Провести высоту СN из точьки С и она равна корень квадратный из з-х.После того как провели высоту получается квадрат и прямоугольный треугольник CND B=90,C=30, D=60 По синусу находим гепотену, она равна отношению противолежащего катета, в нашем слусае CN к гипотенузе CD. Выражаем гипотенузу. И она равна 2. Отрезок CN=1, из-за угла в зо градусов. Находим площадь ((6+7)/2)*двадратный корень из 3-х. Равно 6,5корень из 3-х.