В прямоугольной трапеции меньшее основание равно 6, а меньшая боковая сторона 2квадратных корня из 3. Найти площадь трапеции, если один из её углов равен 120 градусов
Геометрия
В прямоугольной трапеции меньшее основание равно 6, а меньшая боковая сторона 2квадратных корня из 3. Найти площадь трапеции, если один из её углов равен 120 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трапеция АВСD, углы А и В равны по 90, угол С=120. Провести высоту СN из точьки С и она равна корень квадратный из з-х.После того как провели высоту получается квадрат и прямоугольный треугольник CND B=90,C=30, D=60 По синусу находим гепотену, она равна отношению противолежащего катета, в нашем слусае CN к гипотенузе CD. Выражаем гипотенузу. И она равна 2. Отрезок CN=1, из-за угла в зо градусов. Находим площадь ((6+7)/2)*двадратный корень из 3-х. Равно 6,5корень из 3-х.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Укажите окислительно- восстановительные реакций а)2Ag2O=4Ag+O2 б)Cu(OH)2=CuO+H2O в)CuCl2+Fe=FeCl2+Cu в окислительно-восстановительные реакциях укаж...
Английский язык
всавте пожалуйста нужные слова:TILL,FOR,OF,TO,IN,FROM 1.hi lives........pushkin street. 2.they stayed.........st.petersburg..........five days. 3...
Математика
1)У короля было 10 министров.Однажды он получил шифровку от своего шпиона с известием"Ваше величество!Мне удалось установить.что: 1.Среди ваших мин...