Укажите окислительно- восстановительные реакций а)2Ag2O=4Ag+O2 б)Cu(OH)2=CuO+H2O в)CuCl2+Fe=FeCl2+Cu в окислительно-восстановительные реакциях укажите окислитель
Химия
Укажите окислительно- восстановительные реакций а)2Ag2O=4Ag+O2 б)Cu(OH)2=CuO+H2O в)CuCl2+Fe=FeCl2+Cu в окислительно-восстановительные реакциях укажите окислитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) в Ag2O окислитель: [latex]o^{-2}[/latex] в) в CuCl2 окислитель : [latex]Cl^{-1}[/latex]
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