ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЗАВТРА НУЖНО морская вода имеет 8% соли, сколько кг пресной воды нужно добавить к 30 кг солёной чтобы содержание морской воды было 5%?

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЗАВТРА НУЖНО морская вода имеет 8% соли, сколько кг пресной воды нужно добавить к 30 кг солёной чтобы содержание морской воды было 5%?

Автор: Гость