ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЗАВТРА НУЖНО морская вода имеет 8% соли, сколько кг пресной воды нужно добавить к 30 кг солёной чтобы содержание морской воды было 5%?
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЗАВТРА НУЖНО морская вода имеет 8% соли, сколько кг пресной воды нужно добавить к 30 кг солёной чтобы содержание морской воды было 5%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=30+x -где х - масса добавленной воды, а m -масса раствора 30*0,08- масса соли 30*0,08=(30+х)*0,05 х*0,05=0,9 х=18 ответ 18 кг
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