Во время ремонта кухни за замену линолеума было уплачено 1260 руб, что составило 20% общей стоимости ремонта. Какая сумма была уплачена за ремонт кухни?

Математика

Во время ремонта кухни за замену линолеума было уплачено 1260 руб, что составило 20% общей стоимости ремонта. Какая сумма была уплачена за ремонт кухни?

Автор: Гость