Во время ремонта кухни за замену линолеума было уплачено 1260 руб, что составило 20% общей стоимости ремонта. Какая сумма была уплачена за ремонт кухни?
Математика
Во время ремонта кухни за замену линолеума было уплачено 1260 руб, что составило 20% общей стоимости ремонта. Какая сумма была уплачена за ремонт кухни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1260/20*100=6300 Ответ: 6300 р
Гость:
1260:20=63(руб) - в 1% стоимости ремонта. 63*100= 6300(руб) - стоимость ремонта.
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