Текст озаглавлен "Рыбаки".В нем говориться о том,как ребята пошли ловить рыбу,но вместо этого стали купаться и мешать другим рыбакам.В тексте три абзаца.Придумай текст по названию и ключевым словам абзаца
Русский язык
Текст озаглавлен "Рыбаки".В нем говориться о том,как ребята пошли ловить рыбу,но вместо этого стали купаться и мешать другим рыбакам.В тексте три абзаца.Придумай текст по названию и ключевым словам абзаца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был прекрасный день. Один мальчик шёл по улице и грустил. К этому мальчику подошла компания ребят.Они познакомились и долго играли на площадке , один мальчик сказал : приходи завтра с нами на речку, рыбу ловить. Мальчик согласился . На следующий день мальчики ловили рыбу на озере около 2 часов. Но им совсем не везло , и рыба не клевала тогда один мальчик предложил уйти на другой берег реки и играть там на желания. Когда оодин мальчик проиграл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Геометрия
расстояния от центра вписанной в прямоугольную трапецию окружности до концов большей боковой стороны равны 6 см и 8 см. найдите площадь трапеции