угол C трапеции ABCD на 30 меньше угла D.найдите угол D,решите пожалуйста.
Геометрия
угол C трапеции ABCD на 30 меньше угла D.найдите угол D,решите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол С и угол D-соседние углы угол С+уголD=180 градусов(по свойству соседних углов трапеции) пусть угол уголС будет х градусов, тогда угол D будет (х+30)градусов.составим уравнение:х+х+30=180 2х=150 х=75 угол С равен 75 градусов, а угол D равен 75+30=105градусов ответ:угол D=105 градусов
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