расстояния от центра вписанной в прямоугольную трапецию окружности до концов большей боковой стороны равны 6 см и 8 см. найдите площадь трапеции
Геометрия
расстояния от центра вписанной в прямоугольную трапецию окружности до концов большей боковой стороны равны 6 см и 8 см. найдите площадь трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а и б - катеты, р - радиус. а^2 + б^2 = 13^2 а-р=6, б-р=8 подставляем, решаем кв. уравнение. про трапецию: Пифагор, Пифагор и Пифагор.
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