На двух одинаковых металлических шариках находятся заряды [latex]q_{1}[/latex] и [latex]q_{2}[/latex] . Шарики привели в соприкосновение и развели. Какой заряд будет на каждом шарике, если: 1)[latex]q_{1}[/latex] = +2q, [latex]...
Физика
На двух одинаковых металлических шариках находятся заряды [latex]q_{1}[/latex] и [latex]q_{2}[/latex] . Шарики привели в соприкосновение и развели. Какой заряд будет на каждом шарике, если: 1)[latex]q_{1}[/latex] = +2q, [latex]q_{2}[/latex] =+6q; 2) [latex]q_{1}[/latex] =-2q, [latex]q_{2}[/latex] =-6q; 3) [latex]q_{1}[/latex] =+2q , [latex]q_{2}[/latex] =-6q; 4) [latex]q_{1}[/latex] =-2q , [latex]q_{2}[/latex] =+6q; Можно на примере одного, но с объяснением того, ка и от чего зависит решение. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываешь по модулю, ставишь знак большего, делишь на два. Например |-2+6|=4 у большего знак + значит будет плюс 4. делишь на два будет +2
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