Составить 3 задачи  на процента (темы:Что бы найти процент от числа,чтобы найти число по его проценту,и третье тоже на одну из этих тем) в задачак должно быть больше одного действия

Гость: Гость:

1) За первый день- 25% от всей массы За второй день-36% остатка всего за несколько дней -1000 кг Решение 1)1000=10 25*10=250 (кг) за первый день. 2)1000-250=750(кг)-остаток 3)750=7,5 7,5*36=270(кг)-за второй день. Ответ: 250 кг, 270 кг. 2)В бочке-630л воды, это 30% от всего. Сколько нужно залить воды что бы бочку заполнить-? Решение 630:30*100=2100(л) всего в бочке 2100-630=1470(л) нужно залить. Ответ: 1470 л. 3) Проехал-? 30% от всего пути Сколько осталось проехать-? Всего-960км Решение 1)960=9,6 9,6*30=288(км) 30%, он проехал. 2)960-288=672 (км) осталось проехать.