Хееелп))) Моторная лодка прошла против течения реки 80 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 3 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 13 км/ч. Ответ дайте ...
Алгебра
Хееелп))) Моторная лодка прошла против течения реки 80 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 3 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 13 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость течения х км/ч тогда скорость лодки по течению 13+х км/ч против течения 13-х км/ч По течению лодка плыла 80:(13+х)часов против - 80:(13-х) часов. из условия задачи 80:(13-х) - 80:(13+х)=3 Умножим обе стороны уравнения на (13+х)(13-х) т.е. на 169-х² 80(13+х) -80(13-х)=3(169-х²) 1040 +80х -1040+80х=507-3х² 3 х² +160х -507=0 D = b² - 4ac = 31684 √D = 178 x₁ =3 х₂= -56.3333 (не подходит) Ответ: скорость течения 3 км/ч
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