помогите определить координаты!!!10°с.ш.40°в.д и 40°с.ш 100°з.д

Українська література
помогите определить координаты!!!10°с.ш.40°в.д и 40°с.ш 100°з.д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канзас - 40°00′ с. ш. 100°00′ з. д. 10′ с. ш.40°00′ в. д. 
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