ПОМОГИТЕ! Дано целое число Х и натуральное N.Составьте алгоритм вычисления X в N степени.Прооверьте алгоритм трассировкой.Напишите программу на языке Паскаль.
Экономика
ПОМОГИТЕ! Дано целое число Х и натуральное N.Составьте алгоритм вычисления X в N степени.Прооверьте алгоритм трассировкой.Напишите программу на языке Паскаль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числа небольшие и X в N степени умещается в longint, то можно в цикле от 1 до n умножать на x var i,x,n:integer; l:longint; begin readln(x,n); l:=1; for i:=1 to n do l:=l*x; write(l); end.
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