к каким группам растений относятся: облепиха клевер тимофеевка
Биология
к каким группам растений относятся: облепиха клевер тимофеевка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облепиха - кустарник, дерево Клевер - трава Тимофеевка - трава
Гость:
облепиха-кустарник,дерево. клевер-трава. тимофеевка-трава.
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