к каким группам растений относятся: облепиха клевер тимофеевка

Биология
к каким группам растений относятся: облепиха клевер тимофеевка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облепиха - кустарник, дерево Клевер - трава Тимофеевка - трава
Гость:
облепиха-кустарник,дерево.    клевер-трава.   тимофеевка-трава.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова электрическая мощность атомной электростанции, расходующей в сутки 220 г изотопа урана 235U92 и имеющей КПД 25% ?
Ответить
Алгебра
выберите какой нибудь текст содержащий 150 слов.Подсчитайте число слов,составленных из шести букв.Найдите относительную частоту появления слов,кото...
Ответить
История
Н. Михайлов "Иду по меридиану". О каком месте Земли пишет автор?
Ответить
Алгебра
х в четвертой степени = (х-30) в квадрате
Ответить
Литература
 Помогите, пожалуйста! Что изображено на щите в Иллиаде Гомера Песнь 18 (изготовление оружия) начало 475 строка и до конца
Ответить