х в четвертой степени = (х-30) в квадрате

Алгебра
х в четвертой степени = (х-30) в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^4=(x-30)^2 x^2=|x-30| 1. x>=30 |x-30|=x-30   x^2-x+30=0 D=1-120<0нет решений 2. x<30  |x-30|=-x+30   x^2+x-30=0 D=1+120=121 x1=-1-11/2=-6 x2=-1+11/2=5 условию x<30удовлетв. Отв-6;5  
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