Какова физическая причина уменьшения скорости света при его переходе из вакуума в среду или из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей ?    

Физика
Какова физическая причина уменьшения скорости света при его переходе из вакуума в среду или из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей ?    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уменьшение чила световых колебаний в более плотных средах и наоборот  
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