Какова физическая причина уменьшения скорости света при его переходе из вакуума в среду или из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей ?
Физика
Какова физическая причина уменьшения скорости света при его переходе из вакуума в среду или из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уменьшение чила световых колебаний в более плотных средах и наоборот
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