найдите значение производной функции в точке х0=1 у=5х^3-2x^2+3cosпx+2
Алгебра
найдите значение производной функции в точке х0=1 у=5х^3-2x^2+3cosпx+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y'=15x^2-4x-3πsinπx y'(x0)=15*1^2-4*1-3πsinπ=11-3π(-1)=11+3π
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
сочинение на тему какое место занимает дружба в вашей жизни. 10 предложений. заранее большое спасибо))))
Алгебра
алгебра 8 класс проверь себя Решить уравнение: 1) 3x²=0 2) (x+1)(x-1)=0 3)4x²-1=0 4) 3x²=5x 5) 4x²-4x+1=0 6) x²-4x+5=0 7) 0,...
Русский язык