составить схему предложения. 1. В тумане скрылся родной город. 2. Дул сильный ветер.

Русский язык
составить схему предложения. 1. В тумане скрылся родной город. 2. Дул сильный ветер.
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