№1Какие народные названия варакушки вам известны? №2Опишите известные вам фотмы окраски самцов варакушки. №3Какие местообитания предпочитают варакушки? Почему? №4Где и как токуют самцы варакушек? №5Назовите особенности осеннёго...

Биология

№1Какие народные названия варакушки вам известны? №2Опишите известные вам фотмы окраски самцов варакушки. №3Какие местообитания предпочитают варакушки? Почему? №4Где и как токуют самцы варакушек? №5Назовите особенности осеннёго пролёта варакушек. №6Приведите примеры упоминания варакушек в искусстве.

Автор: Гость