№1Какие народные названия варакушки вам известны? №2Опишите известные вам фотмы окраски самцов варакушки. №3Какие местообитания предпочитают варакушки? Почему? №4Где и как токуют самцы варакушек? №5Назовите особенности осеннёго...
Биология
№1Какие народные названия варакушки вам известны? №2Опишите известные вам фотмы окраски самцов варакушки. №3Какие местообитания предпочитают варакушки? Почему? №4Где и как токуют самцы варакушек? №5Назовите особенности осеннёго пролёта варакушек. №6Приведите примеры упоминания варакушек в искусстве.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)зорька, синегрудка, синешейка, лазоревка 3) обитают почти везде кроме северных и таежных районов
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