ПОмогите решить уравнение и обьясните как) (х+1)(х+2)-(х-3)(х+4)=6
Алгебра
ПОмогите решить уравнение и обьясните как) (х+1)(х+2)-(х-3)(х+4)=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1)(х+2)-(х-3)(х+4)=6 приведем подобные 3x+2-x+12-6=0 2x+8=0 x=-4
Гость:
(х+1)(х+2)-(х-3)(х+4)=6 x^2+2x+x+2-x^2+3x-4x+12=6 2x+14=6 2x=-8 x=-4
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