В 9ч утра два катера отошли от пристани в противоположных направлениях.В 14ч расстояние между ними было 320 км. С какой скоростью шёл первый катер , если скорость второго была 45км/ ч?

Математика

В 9ч утра два катера отошли от пристани в противоположных направлениях.В 14ч расстояние между ними было 320 км. С какой скоростью шёл первый катер , если скорость второго была 45км/ ч?

Автор: Гость