В 9ч утра два катера отошли от пристани в противоположных направлениях.В 14ч расстояние между ними было 320 км. С какой скоростью шёл первый катер , если скорость второго была 45км/ ч?
Математика
В 9ч утра два катера отошли от пристани в противоположных направлениях.В 14ч расстояние между ними было 320 км. С какой скоростью шёл первый катер , если скорость второго была 45км/ ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-9=5час прошел каждый катер 5*45=225км прошел второй катер 320-225=95км путь первого катера 95:5=19 км\ч скорость первого катера
Гость:
1) 14-9=5 часов время 2)45х5=225 км прошёл 2 катер 3)320-225=95 км прошёл 1 катер 4)95 : 5=19 км/ч скорость 1 катера
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