среднее арифметическое четырех чисел 6,7.Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, а третье меньше четвертого в 1,5 раза.Найдите третье и четвертое число.

Математика

среднее арифметическое четырех чисел 6,7.Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, а третье меньше четвертого в 1,5 раза.Найдите третье и четвертое число.

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