среднее арифметическое четырех чисел 6,7.Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, а третье меньше четвертого в 1,5 раза.Найдите третье и четвертое число.
Математика
среднее арифметическое четырех чисел 6,7.Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, а третье меньше четвертого в 1,5 раза.Найдите третье и четвертое число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 число = 2 2 число = 2*1,2 3 = х 4 = 1,5х 1) 2*1,2=2,4 2) (2+2,4+ч+1,5х)/4=6,7 4,4+2,5х=26.8 2,5х=22,4 х=8,96 - 3 число 4 число: 1,5*8.96=13,44 Ответ: 3 число - 8,96, 4 число - 13,44
Гость:
2+2,4+х+1,5х=6,7:4 5,9+2,5х=1,65 2,5х=1,65-5,9 2,5х=-4,25 х=-4,25:2,5 х=-1,7 --3 число -1,7*1,5=-10,2 --4число
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