ПЕРВАЯ ЗАДАЧА! В кафе завезли 40 кг конфет.Из них 36% - "Ласточка",а 24% - " Ромашка",а остальные - "Красный мак".Сколько килограммов "Красного мака" завезли в кафе!? ВТОРАЯ ЗАДАЧА! В лыжной секции занимается 40 учеников,из них...

Математика

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА! В кафе завезли 40 кг конфет.Из них 36% - "Ласточка",а 24% - " Ромашка",а остальные - "Красный мак".Сколько килограммов "Красного мака" завезли в кафе!? ВТОРАЯ ЗАДАЧА! В лыжной секции занимается 40 учеников,из них 35% - девочки.Сколько мальчиков занимается в лыжной секции?

Автор: Гость