Три пирата: одноглазый, хромоногий и однорукий принесли капитану Кортесу по одной золотой монете, одна из которых оказалась фальшивой. Одноглазый пират сказал, что фальшивую монету принес хромоногий. Хромоногий клялся, что это ...

Математика
Три пирата: одноглазый, хромоногий и однорукий принесли капитану Кортесу по одной золотой монете, одна из которых оказалась фальшивой. Одноглазый пират сказал, что фальшивую монету принес хромоногий. Хромоногий клялся, что это сделал одноглазый, а однорукий сказал: "Я не приносил фальшивую монету и хромоногий тоже этого не делал" Кто же принес фальшивую монету, если двое пиратов говорят правду, а один лжет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фальшивую монету принёс одноглазый хромоногий и однорукий правы а одноглазый лжёт 
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