В пробирку с соляной кислотой положили кусочек цинка. Что произошло? Каковы признаки этой химической реакции?

Химия

В пробирку с соляной кислотой положили кусочек цинка. Что произошло? Каковы признаки этой химической реакции?

Автор: Гость