В пробирку с соляной кислотой положили кусочек цинка. Что произошло? Каковы признаки этой химической реакции?
Химия
В пробирку с соляной кислотой положили кусочек цинка. Что произошло? Каковы признаки этой химической реакции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 Выделился газ Н2 - вдород. Признак реакции: выделение газа.
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