периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основании в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника

Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основании в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначь боковуюсторону через х основание через 2х получишьуравнение  х+х+2х=20см  4х=20см х=20/4  х=5  то 2 боковые стороны по 5 см а основание 10см
Гость:
обозначем- треугольник авс, ас-основание ,ав и вс - бок. стороны.ас-2х ав- х,вс-х состовляем уровнение 2х+х+х=20                                     4х=20                                    х=20\4                                    х = 5 ав=вс=5, ас=10 
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