Из 300 грамм раствора цинк хлорида с помощью пластинки магния полностью вытеснили 39 грамм цинка.Какова массовая доля соли в исходном растворе?
Химия
Из 300 грамм раствора цинк хлорида с помощью пластинки магния полностью вытеснили 39 грамм цинка.Какова массовая доля соли в исходном растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCl2+Mg=MgCl2+Zn n(Zn)=39:65=0,6моль;m(ZnCl2)=0,6*136=81,6моль;w(ZnCl2)=81,6:300=0,272(27,2%)
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