Из 300 грамм раствора цинк хлорида с помощью пластинки магния полностью вытеснили 39 грамм цинка.Какова массовая доля соли в исходном растворе?

Химия

Из 300 грамм раствора цинк хлорида с помощью пластинки магния полностью вытеснили 39 грамм цинка.Какова массовая доля соли в исходном растворе?

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